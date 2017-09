Piazza Armerina ospiterà il primo incontro territoriale del Po Fesr Sicilia 2014-2020 dopo la pausa estiva. Al centro dell’iniziativa nell’Ennese, prevista lunedì 4 settembre, alle 9.30 a Palazzo Trigona, saranno le Azioni del Programma operativo relative a “Turismo e Cultura”.

Interventi per la tutela e valorizzazione

In particolare, saranno illustrate le Azioni: 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”; 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”; 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”.

I lavori

I lavori saranno aperti dagli interventi dell’assessore alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali, Luisa Lantieri, e del sindaco di Piazza Armerina, Filippo Miroddi, e verranno moderati da Pietro Di Miceli. Tra i relatori, Gaetano Pennino, dirigente generale del Dipartimento regionale Beni Culturali, Sergio Gelardi, dirigente generale del Dipartimento regionale Turismo e Marco Consoli, del Nucleo Valutazione Verifica Investimenti pubblici al Dipartimento regionale Programmazione.

Gli avvisi pubblici in programmazione saranno illustrati da Ermanno Cacciatore, dirigente del Servizio 1 “Comunicazione, marketing e accoglienza” al Dipartimento Turismo, Anna Maria Manzo, dirigente del Servizio 3 “Azioni turistico-territoriali pubbliche e private” e Maria Enza Carollo, dirigente del Servizio 2 “Programmazione” al Dipartimento Beni Culturali.

In chiusura gli interventi di Carlo Vermiglio, assessore regionale ai Beni Culturali, e del presidente della Regione, Rosario Crocetta.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Euroinfosicilia.it.

L’ultima tappa di questo ciclo di dieci incontri territoriali del Po Fesr Sicilia sarà a Catania. Giovedì 7 settembre sarà infatti presentato il Piano regionale dei trasporti e saranno illustrati gli interventi su Trasporti e infrastrutture relativi agli Obiettivi tematici 4 e 7 del Programma operativo.