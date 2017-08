Catania è la località più bella ed economica per l’estate 2017. Il sito di prenotazione viaggi eDreams ha reso nota una classifica con le dieci località più belle e più economiche per l’estate 2017. Ecco la classifica con le prime dieci città.

Catania

Il capoluogo etneo è la meta consigliata al primo posto. Tutto il fascino della sua costa, resa nota anche dalla recente visita dei capi di stato del G7 (anche se per la precisione Taormina è in provincia di Messina) e la bellezza della montagna. Al costo medio di 126 euro al giorno.

Palermo

Ancora Sicilia per la seconda posizione. Palermo attira per il mare, le bellezze architettoniche, la gastronomia raffinata e gustosa e un prezzo medio per il turista di 128 euro al giorno.

Ibiza

Prima meta straniera, capace di attrarre per le sue incantevoli spiagge e la movida incessante. Al prezzo medio giornaliero di 179 euro.

Cagliari

Non può mancare nella lista la Sardegna. E Cagliari è una meta consigliata, anche per il fascino delle spiagge dei dintorni e un prezzo medio, al giorno, di 143 euro.

Londra

Gli italiani continuano ad amare Londra e si prevede un 37% in più di presenze questa estate. I prezzi? Sui 128 euro al giorno.

Barcellona

Una città viva, sempre incantevole, ricca di attrattive di ogni tipo e sempre apprezzata dagli italiani. Al prezzo medio giornaliero di 126 euro.

Olbia

Ancora Sardegna, con il fascino di Olbia e delle sue rinomate spiagge, per una cifra media giornaliera di 161 euro.

Lampedusa

Secondo TripAdvisor, è la sua Spiaggia dei Conigli il litorale più bello del 2017. A un prezzo medio, al giorno, di 249 euro.

Lamezia Terme

La città è la porta d’accesso alle spiagge della Calabria. Il prezzo medio al giorno è di 134 euro.

Brindisi

Il Salento è sempre nel cuore degli italiani per il suo fascino fatto di paesaggi smaglianti e ospitalità da manuale. Il prezzo medio al giorno è di 128 euro.