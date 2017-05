Per sembrare più magre basta a volte seguire alcuni accorgimenti su come vestirsi e abbinare modelli e colori.

Ogni donna deve conoscere la propria forma del corpo per capire come valorizzarlo e, in questo caso, anche come sembrare più magra!

In Italia le forme del corpo più comuni sono 5

Fisico a Pera

Fisico a Clessidra

Fisico a Mela

Fisico a Rettangolo

Fisico a Triangolo Invertito

Scelta della biancheria intima

Saper scegliere la biancheria intima, perché scegliere quella sbagliata minerà fortemente le apparenze. Quella senza cuciture è la migliore, purché sia davvero buona, e soprattutto eviterà di strizzare laddove avete qualche rotondità. Fate attenzione alla taglia, non ha senso acquistare uno slip stretto.

Scegliere la taglia giusta

Acquistare una small solo per dire che state indossando una small, quando invece dovreste indossare una medium o più, è una follia bella e buona. Scegliete la taglia giusta per voi e non quella che gli altri vorrebbero vedervi indossare! Inoltre è bene fare attenzione al brand, perché non tutti riescono a seguire le proprie linee alla perfezione. Se proprio non trovate niente, rivolgetevi a un sarto.

Dite no ai vestiti troppo ingombranti

Se si è un po’ pienotte si finisce per indossare vestiti esageratamente più ampi. Lasciateli stare, vi faranno apparire ancor più rotonde. Di contro, lasciate stare anche quelli strizzatissimi, perché rischiano di evidenziare ogni singolo difetto. La vera soluzione è la via di mezzo oppure potreste giocare sui volumi, mettendo in rilievo i vostri punti forti. Avete gambe snelle? Scegliete una maxi maglia un po’ lunghetta e sotto indossate dei leggings o pantaloni aderenti. Se il problema invece sono i vostri fianchi o il sedere, preferite le gonne, meglio quelle leggermente svasate.

La scelta dei colori

Su questo non si discute, il nero snellisce, così come lo fanno anche altri colori scuri. Ad esempio, quando acquistate un jeans, preferite quelli con il lavaggio più dark mentre dovreste davvero lasciar perdere quelli delavé. Anche quando dovete acquistare una giacca, scegliete qualcosa di scuro e soprattutto cercate di indossarla spesso, così da controbilanciare la silhouette e anche coprire le braccia.

Scollature chic

Le scollature che valorizzano maggiormente il corpo di una donna sono quelle verticali, soprattutto se il seno è il vostro punto di forza. Evitate, invece, quelle a barca o comunque orizzontali, perché otticamente renderanno le vostre spalle ancor più larghe, così come il busto.

La scelta delle scarpe

Infine, tra i segreti su come vestirsi per sembrare più magre, vi suggeriamo di scegliere sempre delle scarpe con tacco. Con questo non vogliamo dire che dovete calzare tutti i giorni delle altezza stratosferiche e antipatiche, piuttosto qualcosa che vi aiuta a recuperare qualche centimetro in più. Puntate sui plateau, che sono più facili da digerire e su tacchi medi.

Nascondere le cosce rotonde

Sì ai pantaloni dritti, e no a quelli stroppo stretti come gli skinny o quelli a sigaretta. Ed anche a te devo evitare applicazione particolari, fronzoli, tasche e roba troppo strana appiccicata o cucita sul retro.

Sono perfette le gonne a tubo, a matita o quelle svasate a trapezio, e se hai la vita segnata ti consiglio di scegliere i modelli a vita alta. Evita invece le gonne o i vestiti a palloncino, quelli che cadono giù dritti e gli oversize.

Snellire le braccia grosse

Le braccia grosse sono comuni di forme come la mela o il triangolo invertito e in questo caso i colori scuri e i tessuti senza fantasia li dobbiamo indossare per la parte superiore del corpo.

Cerca di evitare le maglie a maniche corte, soprattutto se quest’ultime sono molto strette e ti tagliano il braccio a metà perchè aumenterai ancora di più questo tuo punto debole.

Sii favorevole a maglie e maglioni con maniche morbide e a pipistrello, e se ne hai la possibilità prova anche quelle con le maniche raglan (ne parlo in modo approfondito nel post Fisico a Triangolo Invertito).

Ridurre visivamente i fianchi larghi

Per riuscire a ridurre i fianchi larghi è necessario tenere sotto controllo il tuo peso forma e avere la pelle tonica e liscia. Favorisci le gonne ai pantaloni in quanto, queste, nascondono molto di più i fianchi di quanto non facciano i pantaloni, e, se è presente, sottolineami il punto vita.

Possibilmente sono meglio le gonne a matita (magari che arrivano al ginocchio), o quelle a svasate e a ruota e sono perfetti per te gli abiti a trapezio, ossia quelli che scendono dritti e che sono più stretti sulle spalle e più larghi in fondo.

Minimizzare le caviglie grosse

Solitamente si pensa che le caviglie grosse siano il finale di una gamba tornita, ed invece si tratta solamente di genetica. Possiamo trovare quindi caviglie grosse su gambe magre e snelle, e per questo punto debole non esiste massaggio o dieta al mondo in grado di assottigliarle.

Prima e fondamentale regola: sposta l’attenzione dai piedi. Portala in uno dei tuoi punti di forza (pancia piatta, vita sottile, seno, viso o sedere). Utilizza dei pantaloni scampanati per nascondere un po’ questo punto debole, e, mi raccomando, utilizza colori scuri. Assolutamente no ai pantaloni ai pinocchietto e altri pantaloni corti che mettono in risalto la caviglia. Evita le scarpe con il laccetto alla caviglia e i tronchetti perché aumenteranno ancora di più questo punto debole.

Nascondere la pancetta

L’errore più frequente che vedo fare alle donne che hanno un po’ di pancia è quello di nascondere tutto sotto maglie grosse, oversize e informi e questo è sbagliato perchè questa zona l’andremo ad ingrandire ancora di più.

Sì a colori scuri e a tinta unita per la parte superiore e a colori chiari e fantasiosi per le gambe. Inoltre a te stanno benissimo tutti i vestiti e i capi che scendono giù dritti e gli abiti a impero, e il tuo pezzo forte è il cardigan.

Distogliere l’attenzione dai polpacci grossi

Questa caratteristica è tipica di chi fa molto sport o di chi ha una gamba piuttosto rotondetta. Nel tuo caso è opportuno scegliere pantaloni morbidi, dal taglio dritto o che siano svasati in fondo. Sono ottimi per esempio i pantaloni a zampa o quelli a palazzo. Per minimizzare questa caratteristica vanno bene i pantaloni molto stretti come gli skinny ma solo se sono di colori scuri. Le gonne possono essere adatte ma solo se scegli modelli lunghi. Se vuoi indossare una gonna corta, invece, devi prediligere i modelli a trapezio, cioè quelle gonne svasate ma rigide. Sono da evitare le gonne al ginocchio o quelle elasticizzate.