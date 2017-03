Gaetano Romeo presenta a Palermo il suo libro “Trova lavoro con il Web”, edito da Dario Flaccovio. Venerdì 17 marzo, alle ore 18.00, al Punto Flaccovio (via F. Garcia Lorca, 5), intervengono con l’autore Valerio Novelli, general manager del sito Monetizzando.com ed Elio Amato, web marketer e copywriter presso Guadagnareconunblog.com

“Trova lavoro con il web” di Romeo, che fa parte della collana WebBook, è un manuale per chi cerca un’occupazione e vuole trovarla in rete, grazie ai consigli di un autore esperto che mette al servizio dei lettori i propri segreti. La definizione delle figure professionali più ricercate, come scrivere una lettera di presentazione perfetta, la compilazione di un CV attraente, come gestire il profilo LinkedIn e come sfruttare i social network sono solo alcuni degli argomenti trattati.