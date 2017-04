Se c’è una cosa che più di tutto ha contribuito, in questi anni, a rafforzare l’idea di un’Europa solidale, libera e aperta al confronto, quella è sicuramente il progetto Erasmus. Ogni anno, centinaia di migliaia di studenti, provenienti da tutti i paesi del continente, provano questa magnifica esperienza che permette loro di conoscere luoghi lontani altrimenti forse proibitivi e di stringere rapporti e amicizie che dureranno per la vita, ogni oltre confine e differenza culturale: niente più dell’Erasmus, infatti, insegna ad abbattere le diversità e a farci sentire veramente cittadini del mondo arricchendoci, al contempo, umanamente e professionalmente. Non ci sono differenze di sesso, razza o religione tra gli studenti, esistono solo ragazze e ragazzi desiderosi di vivere esperienze che si porteranno dentro per sempre, oltre ogni barriera.

Pertanto, in occasione della festa dell’Europa e della celebrazione dei 30 anni del programma Erasmus, il Movimento Abc – Alcamo Bene Comune chiede all’Amministrazione comunale di aderire all’iniziativa che si terrà contemporaneamente in tutto il continente, provvedendo ad illuminare con il logo del Programma Erasmus+ un monumento simbolo della città la sera del 9/5/2017.

Il nostro Movimento suggerisce, a tal proposito, il Castello dei Conti di Modica, luogo che più di ogni altro rappresenta la comunità alcamese.