Si chiama Treedom, l’innovativo sito che offre la possibilità di piantare alberi e seguirli online andando a finanziare direttamente contadini locali in giro per il mondo, e che ora porta i propri alberi su Google Maps.

La prima mappatura a Motta Sant’Anastasia

Per la prima volta è stato possibile mappare un progetto di Treedom, avvenuto a Motta di Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Si tratta di terreni confiscati alla mafia, messi a disposizione per un recupero innovativo, dove sono stati piantati più di 4.300 alberi da persone e aziende (quali ERG, Estra, Etica Sgr, Henkel, Smemoranda, Loacker, Wolters Kluwer), che hanno deciso di contribuire a un mondo più pulito.

Trekker, lo zaino intelligente

La mappatura è stata possibile grazie al Trekker di Street View, uno zaino tecnologico dotato di un sistema di 15 fotocamere. Il Trekker, indossato da un operatore, ha attraversato i campi catturando automaticamente le immagini nel suo percorso. Il risultato sono le immagini panoramiche a 360 gradi che possono essere visti su Google Maps.

Da oggi, chiunque può camminare virtualmente tra aranci, limoni e ulivi piantati tramite il sito di Treedom e gustarsi pienamente e liberamente da casa le immagini realizzate con uno scatto a 360 gradi. Un’esperienza unica, immersa nella natura e soprattutto danno la possibilità di tenere d’occhio il proprio albero.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa” dichiara Federico Garcea, CEO di Treedom. “Questo nuovo progetto conferma l’impegno della nostra azienda nell’offrire una metodologia ancor più trasparente e tecnologica per tutti i nostri utenti”.