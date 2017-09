Sono Roberta Riccobono, Eleonora Sampino e Giulia Proietto, quest’ultima eletta da poco Miss Mediterranée 2017, le tre giovani modelle siciliane della Vanity Models Management di Francesco Pampa che approdano alla finale internazionale di NEW MODEL TODAY, in programma sabato 2 settembre a Cinecittà World.

Alle 21 prenderà vita il live show della finalissima che vedrà sfilare in passerella 25 modelle italiane e 20 internazionali. Davanti a loro una giuria composta da rappresentanti delle principali agenzie di management, a caccia dei nuovi volti per le campagne pubblicitarie internazionali.

La collezione di Renato Balestra

Da domenica 27 agosto in sei – Giulia Proietto, Claudia Cuneo, Eleonora Sampino, Roberta Riccobono, Marta Denti e Sofia Tumminia – sono partite da Palermo per rappresentare la nostra isola oltre lo Stretto, avendo da poco alcune di loro fatto brillare i colori della Sicilia a La Valletta, dove hanno indossato con orgoglio e classe gli abiti della Collezione Estate 2017 del grande designer di moda Renato Balestra.

La madrina dell’evento

Madrina dell’evento di Cinecittà sarà la bellissima Anna Falchi, pronta a rassicurare le ragazze, avendo lei stessa calcato tante passerelle, una delle quali proprio quella di New Model Today, Gran Galà della Moda che tiene banco dal 1986 grazie all’idea vincente di Vittorio Zeviani, fondatore della “WHY NOT” di Milano, una delle agenzie di modelle più famose al mondo.

Negli ultimi anni, al concorso hanno partecipato tantissime splendide ragazze e, per alcune di loro, il sogno è diventato realtà, dal momento che sono entrate a far parte dello star system mondiale, come Charlize Theron, Lorena Forteza, Bernice Dodd, Georgina Greenville e la stessa Falchi.

Sarà, quindi, un crescendo di emozioni, sabato sera, quando ognuna delle nostre ragazze dovrà dare il meglio per farsi notare e potere realizzare il sogno di diventare “il volto moda del nuovo millennio”.

Sarà, poi, un piacere averle, impegni permettendo, l’8 e 9 settembre a “I Love Monreale”, manifestazione patrocinata dal Comune di Monreale, nella persona del primo cittadino, Piero Capizzi, organizzata dal presidente dell’agenzia “Vanity Models e Management”, Francesco Pampa, e dall’amministratore della web agency palermitana “MaxServices”, Massimiliano Vicari.