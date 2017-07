Si dice che “il lieto fine esiste”. Che voi ci crediate o no, la storia di Laura e Matt può esserne solo la conferma.

La racconta proprio Matt in un post apparso sulla pagina Instagram “The way we met” (il modo in cui ci siamo incontrati), che raccoglie tutte le storie d’amore di utenti che hanno deciso di condividerle.

La storia di Laura e Matt ha inizio all’asilo. A soli tre anni Matt disse a tutta la classe che che un giorno avrebbe sposato Laura. Vent’anni dopo è successo veramente.

Dopo la scuola elementare le strade dei due “promessi sposi” si separarono. Si sentivano solo a Natale, per augurarsi buone feste con delle cartoline. Successivamente si rincontrarono al liceo e fu in quel momento che decisero di diventare una coppia in maniera ufficiale.

«Tra i miei primi ricordi di quando avevo 3 anni, c’è il momento in cui mi alzai in piedi di fronte alla classe, dichiarando che un giorno l’avrei sposata”, recita testo, “Da bambino, Laura mi insegnò a giocare con l’altalena, a disegnare colline e il modo corretto per mangiare i bastoncini di formaggio. Giocavano a nascondino, ci rincorrevamo per i campi e rimanevamo svegli durante l’ora del riposino. Ero innamorato di Laura da bambino e lo sono ancora oggi».

Il 25 maggio 2015, Laura e Matt si sono sposati, come aveva promesso Matt in tenera età. Conclude «Le ho fatto la proposta nel luogo in cui tutto è iniziato: la nostra classe dell’asilo».