Ci sono in circolazione dei giocattoli trasformati in vere e proprie arme da fuoco, in grado di sparare.

La ricerca dell’officina clandestina

E’ quanto hanno scoperto i poliziotti del commissariato di Gela, che hanno fatto partire l’inchiesta. Le forze dell’ordine da tempo stanno indagando, infatti, per individuare un’officina che opera in maniera clandestina, rendendo le armi giocattolo perfettamente funzionanti.

Il sequestro delle armi modificate

L’inchiesta è scattata dopo che gli agenti, in alcune operazioni anticrimine eseguite negli ultimi mesi, hanno scoperto tra le armi sequestrate la presenza di pistole modificate. L’ultimo sequestro si è verificato ieri a Gela. I poliziotti, in servizio di prevenzione, perquisendo nel mercato rionale di via Tevere il furgone di un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, hanno sequestrato una pistola giocattolo a tamburo. Il giocattolo era stato modificato con canna in acciaio, capace così di sparare colpi calibro 9. L’uomo, a cui è stata sequestrata anche un’accetta, è stato arrestato e non ha voluto dare spiegazioni agli agenti sulla provenienza.