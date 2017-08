SANTANGELO (M5S) – “L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, anziché decollare rimane fermo malgrado le enormi potenzialità attrattive, legate alla posizione strategica nell’area del Mediterraneo”.

Lo dichiara senatore del M5S Vincenzo Maurizio Santangelo, che aggiunge: “Non ultimo il problema delle presentate dimissioni del presidente dell’Airgest Franco Giudice e del consigliere Paolo Angius, in un momento così importante per l’aeroporto dove necessita malgrado tutto, una seria programmazione per il suo rilancio”.

“Sicuramente la Regione siciliana, quale socio di maggioranza, – prosegue Santangelo – dovrebbe garantire la presenza di un suo rappresentante al fine di permettere allo stesso CdA di Airgest, di potere assumere decisioni fondamentali per la conduzione dell’azienda sia nella ordinaria che nella straordinaria amministrazione”.

“Quello che sta accadendo – incalza il senatore grillino – non è altro che la dimostrazione dell’incapacità di governo di Crocetta su tutti i fronti. Conosciamo tutti quali sono i problemi economici di Airgest, tanto è vero che uno degli obiettivi era ed è quello dell’aumento di capitale che servirebbe a ripianare le perdite che la società aeroportuale ha accumulato negli ultimi anni. Il rilancio del Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, passa anche dall’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione, finalizzati a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente all’aeroporto, ma per far ciò bisogna essere seri, nel rispetto prima del territorio e dei sui abitanti non dimenticandosi dei tanti operatori turistici e commerciali che fino ad oggi hanno creduto nel suo sviluppo, investendo e valorizzando vecchie nuove strutture al fine di garantire una migliore offerta turistica”.

“In questi ultimi giorni lo scalo di aeroportuale di Trapani-Birgi, – conclude Santangelo – ha visto il transito di diversi aerei privati di vari artisti e personaggi noti per l’edizione a Menfi del “Google Camp 2017″, ciò a dimostrazione di quanto è importante la presenza dello stesso. Per il senatore Santangelo, in conclusione, questo deve essere motivo di orgoglio, e pertanto auspica che Crocetta, anche se in scadenza del mandato da Presidente della Regione Siciliana, si assuma tutte le responsabilità del caso”.