Un fortunato cittadino di Trapani ha giocato 4 euro al 10eLotto e ne ha vinti 159 mila. Il giocatore ha usato la modalità collegata all’estrazione serale de “Il gioco del Lotto”.

Confrontando i primi dieci numeri con i primi venti estratti dal notiziario, ha indovinato 9 numeri su dieci, grazie anche al Numero d’Oro.

Le regioni coinvolte

Oltre 21 milioni di euro sono stati distribuiti nell’ultimo concorso di ieri. Tra le regioni coinvolte anche il Piemonte: a Savigliano in provincia di Cuneo, nella ricevitoria in via M. Villa sono stati vinti 31.914 euro con una giocata da un euro e sono stati indovinati 9 numeri su 10 giocati

Anche in Campania è stata effettuata una vincita di oltre 30.000 euro.

Dall’inizio dell’anno con il concorso 10eLotto sono stati distribuiti premi per oltre 1 miliardo e 827 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.