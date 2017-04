Ieri mattina, sulla strada che da Cassibile conduce a Floridia, ha perso la vita un uomo di 45 anni. Era alla guida della sua Ford Fiesta quando si è schiantato contro un muro di cinta, ai bordi della strada. Travolta dall’incidente anche un’auto con a bordo dei turisti provenienti da Pescara: uno dei passeggeri è stato trasferito al Cannizzaro di Catania dopo aver subito un trauma facciale, ma sembrerebbe che gli altri presenti non abbiano riportato lesioni gravi.

Molti, in ogni caso, sono stati gli incidenti stradali durante questo weekend festivo. La strada statale 115, tra Trapani e Agrigento, è stata teatro di tragedie in questi giorni: un giovane di 26 anni di Castelvetrano ha perso la vita in uno scontro frontale con un’auto; su di essa viaggiavano altri due giovani, di 21 e 22 anni, rimasti feriti.

Sabato, sulla stessa strada, hanno perso la vita altri due uomini. Per cause ancora da accertare, la Fiat punto su cui viaggiavano ha sfondato il guardrail lungo il viadotto Belice, sulla statale 115, precipitando nelle campagne da un’altezza di almeno cinquanta metri. Hanno perso la vita due catanesi.

Incidenti anche in provincia di Catania dove tre giorni fa uno scontro sulla provinciale 55 vicino Catania di via zona Gelso Bianco ha causato un’altra vittima. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba: un giovane di 23 anni, a bordo della sua auto, si è scontrato frontalmente con un’altra vettura.

E ancora un uomo di 68 anni è morto in un incidente stradale a Gualtieri Sicaminò, a Messina: a bordo di un calesse trainato da un cavallo, si è scontrato con un’auto che viaggiava in senso opposto sulla provinciale che va da Gualtieri Sicaminò a Pace del Mela. Leggermente ferito il conducente dell’auto.