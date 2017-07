“L’impegno nel backstage di TaoModa è un lavoro di squadra basato sulla passione per la moda e per la bellezza, ma soprattutto sulla condivisione di valori. La nostra è più di una collaborazione, è una vera amicizia che si rinsalda anno dopo anno”.

L’esclusivo Gala con la consegna dei Tao Awards

Così Toni Pellegrino annuncia la rinnovata sinergia con TaoModa e con Agata Patrizia Saccone, ideatrice e direttore artistico della manifestazione che ha preso il via sabato 15 luglio e si concluderà sabato 22, al Teatro Greco di Taormina. A chiudere la lunga kermesse sarà anche quest’anno l’esclusivo Gala con la consegna dei Tao Awards a personalità del mondo della moda, del giornalismo, della musica, della cultura.

Per il terzo anno consecutivo l’hairstylist siciliano curerà le acconciature per tutti i momenti moda del Gala e firmerà un proprio hair show dal carattere avant-garde. Sul palco dell’antico Teatro, per l’hair show, sfileranno otto look ispirati a forme geometriche e solidi platonici, i cardini degli studi che hanno portato Pellegrino a codificare un nuovo metodo di taglio e colore.

Quest’anno supporterà l’impegno dell’hairstylist ibleo il gruppo The Best Club by Wella, che vede Pellegrino alla direzione creativa già dal 2010.

Dietro le quinte

Lavoreranno dietro le quinte del Gala gli stilisti del Creative Team Salvo Binetti, Antonello Lotito, Eveline Pellegrino, Roberto Spano e Luigi Vernengo. Con loro anche Maurizio Bellone, Stefano Brescia, Rosa Lopilato, Simone Romagnolo e Salvo Russo.

E non mancheranno i membri dei team “TONI PELLEGRINO” Catania e Modica: Carmelo Agosta, Cinzia Belpasso, Salvo Castiglione, Stefania Ferro, Gessica Maltese, Giuseppe Messina, Salvo Peluso e Danilo Schembari.

A curare lo styling per le modelle dell’hair show saranno Riccardo Rubino ed Eleonora Papetti. Gli abiti, originali e con preziosi dettagli geometrici, sono stati realizzati dalla designer cinese Yanrong Ma.

I premiati

Tra i premiati che si avvicenderanno sul palco gli stilisti Mario Dice, Salvatore Piccione per il brand Piccione Piccione, il duo Aquilano-Rimondi, Fabio Sasso e Juan Caro di Leit Motive.

E ancora: il musicista Paolo Buonvino; gli attori Anna Valle, Isabelle Adriani e Alessio Boni; i giornalisti Emanuele Farneti (direttore di Vogue), Elisabetta Falciola (Canale 5), Maria Corbi (La Stampa) e Gianluca Bauzano (Gruppo Rcs Corriere della Sera). Premiato per il sociale il Presidente di Operation Smile Italia Santo Versace.

Ospiti musicale della serata Mario Venuti e Roberta Finocchiaro. Buio in sala alle 21. L’ingresso è gratuito con invito. Presenteranno la serata la giornalista di La 7 Cinzia Malvini e Angelo Mellone, conduttore di “Top – Tutto quanto fa tendenza” in onda su Rai 1.