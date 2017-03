Tondo Gioeni nel caos

“Nuovi sensi di marcia, nuove modifiche al piano del traffico e stessi problemi alla viabilità con le inevitabili code che si formeranno nelle ore di punta. Dopo il completo disastro degli ultimi giorni e la mobilità in tilt nella zona del Tondo Gioeni l’amministrazione comunale cerca di correre ai ripari cambiando in corsa direzioni di marcia e sensi vietati”.

Lo dichiara il consigliere comunale del Comune di Catania, Giuseppe Castiglione, che preosegue: “A quando allora una programmazione seria, per cercare di limitare al minimo i disagi, e non un procedere per tentativi che danno il senso dell’impreparazione del comune per un cantiere nato dall’oggi al domani senza informare adeguatamente la cittadinanza? Domande che il sottoscritto, consigliere comunale Giuseppe Castiglione, componente del gruppo “Grande Catania”, chiede al sindaco Bianco”.

“Finora – conclude Castiglione – il Primo Cittadino ha lanciato solo una serie di proclami “arricchiti” con le solite passerelle politiche che, di fatto, sono serviti solo a gettare fumo negli occhi. La realtà, invece, è completamente diversa e parla di un Tondo Gioeni da evitare assolutamente durante le ore di punta”.