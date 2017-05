Tutti ne parlano, pochi sanno davvero come funzionino. Ciò che è certo è che vanno molto di moda, anche perché tanti vip sui loro profili Instagram ne pubblicizzano alcune. Sono le tisane depurative. Se non sapete quali scegliere, oggi la Redazione di SiciliaNews24 ve ne consiglia qualcuna, ma attenzione: le tisane non fanno miracoli, quindi diffidate da chi ve le presenta come delle pozioni magiche. Accompagnate ad uno stile di vita sano, sono un semplice ma valido supporto per il vostro benessere.

Tisana depurativa per il fegato

Per preparare questa tisana dovete recarvi in erboristeria. Vi servono 10 grammi di cumino, 20 grammi di curcuma, 30 grammi di tarassaco, 20 grammi di cardo mariano e della menta. Poi versate circa 250 ml di acqua bollente in un tegame contenente le erbe precedentemente mescolate. Raffreddate e filtrate.

Tisana depurativa allo zenzero

Questa tisana può essere utile per curare i disturbi digestivi, e in caso di affaticamento epatico. Tagliate lo zenzero a fettine sottili, fate bollire l’acqua e poi versate le fettine di zenzero. Dolcificate con un po’ di miele. Ottima dopo i pasti.

Tisana depurativa al lampone

Procuratevi delle foglie di lampone essiccate, fate bollire due litri e mezzo di acqua e poi aggiungete le foglie. Lasciate riposare la tisana e poi filtrate. Questa tisana è particolarmente utile per combattere i dolori mestruali e la stitichezza