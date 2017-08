Arrivano nuove opportunità di formazione dalla Regione per giovani laureati in giurisprudenza.

Al via la selezione per il 2017/2018

Sarà attivata in via sperimentale dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, per l’annualita’ 2017/2018, una selezione che permetterà a 15 giovani laureati in giurisprudenza di intraprendere un’attività di tirocinio di alta formazione presso il CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana).

Questa iniziativa permetterà ai giovani vincitori di usufruire di una borsa di studio di 400€ mensili (600€ per i residenti a più di 100 km da Palermo). “In questo modo – ha dichiarato l’assessore Marziano – si offrirà a questi giovani laureati l’opportunità di incrementare il proprio bagaglio culturale e rafforzare significativamente le opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro”