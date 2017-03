La redazione di SiciliaNews24 pensa anche ai più golosi, e vi propone la ricetta di una sfiziosa alternativa al tiramisù tradizionale: il tiramisù alle fragole.

Ingredienti:

Preparazione:

Lavate le fragole, poi tagliatele a pezzetti e mettetele a macerare per 12 ore con il succo dei limoni e 160 g di zucchero, conservandone qualcuna da parte per la decorazione finale. Trascorso questo tempo filtrate le fragole con un colino e raccoglietene il succo in un recipiente. Riducete le fragole in poltiglia, aggiungete ancora dello zucchero e il mascarpone. Mescolate il tutto fino ad avere un composto omogeneo. Immergete i savoiardi nel succo di fragola e ricoprite con alcuni uno stampo, versatevi una parte di crema, poi ancora savoiardi e finché non avrete finito e terminate con uno strato di crema, decorando con le fragole tenute da parte tagliate a fettine.

Lasciate il vostro tiramisù a riposare in frigo per qualche ora e…sarete pronti ad assaggiarlo! Buon appetito.