2.700 pazienti e oltre 400mila i portatori sani. Sono i numeri della talassemia in Sicilia. Anche in questo campo rimane quindi fondamentale il ruolo dell’informazione e della prevenzione, fattori che vivranno un momento di forte richiamo nel mese di maggio in occasione della VII Edizione del Thalassemia Day, la giornata internazionale sulla talassemia che si celebra l’8 maggio e che in Sicilia sarà caratterizzata da una serie di eventi di conoscenza e di sensibilizzazione.

Le iniziative

Le iniziative del Thalassemia Day, organizzate dall’Associazione Piera Cutino e dal Campus di Ematologia dell’Ospedale “Cervello” di Palermo, saranno presentate martedi’ 2 maggio nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10,30 presso CasAmica al Campus di Ematologia “Cutino” dell’Ospedale Cervello. Nell’occasione sarà anche svelato il nome del nuovo testimonial della campagna del 5×1000 dell’Associazione Cutino, che succederà e si aggiungerà così a Pif, che lo è stato nel 2016.

Interverranno il Direttore Generale dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Gervasio Venuti, il prof. Alessandro Garilli, Presidente dell’Associazione Piera Cutino, il prof. Aurelio Maggio, Direttore dell’Unità operativa di Ematologia e malattie rare del sangue dell’Azienda Villa Sofia-Cervello.