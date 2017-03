La compagna del nuovo presidente del Palermo Calcio, Thais Souza Wiggers, si è letteralmente innamorata di Palermo e dei suoi abitanti. La compagna di vita di Paul Baccaglini e nuova first lady del Palermo Calcio, è stata al fianco del nuovo presidente alla sua prima al “Renzo Barbera” e ha già avuto modo di conoscere il capoluogo siciliano.

“Sono stata accolta benissimo in città – ha dichiarato – la città è bellissima e la gente calorosa, ho potuto vedere dei bei posti anche se non ho avuto tanto tempo per girare la città. Mi piace essere attiva, fare qualcosa per il Palermo, non solo per il look. “.

Si trasferirà a Palermo?

«Ci trasferiremo a Palermo. Essendo brasiliana, ho bisogno del mare e del sole, e Mondello mi ha incantata».

Il neo presidente ha fatto visita anche al mercato della Vucciria e ha mangiato il famoso panino con la milza, fiore all’occhiello dello street food palermitano: «Ho mangiato di tutto anche io e mi è piaciuto moltissimo. Cassate, cannoli e robe di questo tipo ben volentieri. Quel panino lì però no, non so se potrei affrontarlo come ha fatto lui…».

In caso di salvezza, Baccaglini ha promesso che mangerà dieci panini con la milza. «Io invece – promette Thais – sono pronta a tornare a Striscia La Notizia per fare lo stacchetto della doccia se ciò dovesse dare uno stimolo ai giocatori per salvarsi e alla gente per andare allo stadio, sarò felicissima di farlo».