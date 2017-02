Qual è il modo migliore per festeggiare la sconfitta degli Arabi da parte dei Normanni? Ovviamente la preparazione di un dolce!

Così, per festeggiare la liberazione, i cittadini di Castelbuono crearono questo dolce tipico della tradizione siciliana: la Testa di Turco, a cui oggi è impossibile rinunciare in occasione del Carnevale!

Ingredienti per la crema

1 litro di latte intero

250 gr di zucchero

90 gr di amido per dolci

buccia di limone grattuggiata

cannella q.b.

100 gr di gocce di cioccolato

Ingredienti per la sfoglia

1 uovo

100 gr di farina

1 litro di olio di semi

Preparazione

Impastate l’uovo con la farina per ottenere un impasto liscio e morbido da stendere con il mattarello per ricavarne una sfoglia sottile. Tagliate la sfoglia a lasagnette e friggetele in olio caldo fino ad ottenere una perfetta doratura. Adesso siete pronti per preparare la crema: stemperate l’amido con un po’ di latte, cercando di evitare quanto più possibile che faccia grumi. Aggiungete lo zucchero e la buccia del limone. Fate cuocere a fuoco basso, e non dimenticatevi di continuare a mescolare per tutto il tempo della cottura.

Quando la crema bolle toglietela dal fuoco. Mettete le sfoglie fritte in una pirofila e cospargete le striscioline di pasta fritta con la crema bollente. Aggiungete cannella a volontà e gocce di cioccolato e poi mettete tutto in frigo per 4 ore.

Le vostre Teste di Turco saranno pronte e a noi non resta che dire: buon appetito!