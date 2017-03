CATANIA – La direzione Famiglia e Politiche sociali comunica che è stato prorogato a sabato 8 Aprile il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio delle tessere invalidi AMT per l’anno anno 2017.

Pertanto gli utenti, in possesso della tessera dell’ anno 2016, potranno continuare a viaggiare nei mezzi Amt fino alla stessa data: 8 Aprile 2017.