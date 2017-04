Terrore, questa notte, a Finale di Pollina in provincia di Palermo. Un vasto rogo ha minacciato alcune abitazioni, e per questo motivo sono state evacuate alcune famiglie. Un incendio si era acceso proprio ieri, nel tardo pomeriggio, nella zona a monte del Fiume Pollina, proprio a ridosso della provinciale che da San Mauro Castelverde collega con la statale 113 e Finale di Pollina; il forte vento di scirocco delle ultime ore, ha alimentato le fiamme e nel giro di pochissimo tempo hanno raggiunto la periferia dell’abitato della frazione di Finale di Pollina.

Sono tempestivamente intervenuti sul posto le squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile locale di San Mauro Castelverde e Pollina.

Autostrada chiusa

L’autostrada Messina-Palermo è stata chiusa per alcune ore, proprio fra lo svincolo di Tusa e quello di Castelbuono, in maniera tale che le squadre antincendio potessero spegnere le fiamme; esse, infatti, hanno interessato anche l’autostrada e stanno mettendo seriamente a rischio la zona. L’A20 è stata riaperta intorno a mezzogiorno. A Pollina le venti famiglie evacuate sono state ospitate nell’auditorium della scuola Media. Sul posto attualmente stanno operando due Canadair, vigili del fuoco, uomini della forestale e le squadre di protezione civile locale.

I soccorsi

Della viabilità nella zona si sta occupando la Polstrada di Cefalù. “Abbiamo vissuto attimi di panico – ha dichiarato il sindaco di Pollina Magda Culotta – e abbiamo dovuto far allontanare 20 famiglie per precauzione; il forte vento di scirocco cambiava repentinamente direzione mettendo a rischio anche gli operatori che si stanno spendendo per spegnere le fiamme, attualmente ci sono sulla zona due canadair che stanno lanciando acqua nella zona, un grazie va certamente a tutti coloro che stanotte si sono spesi per spegnere le fiamme”. Le fiamme sono quasi sicuramente di origine dolosa.