Tentata truffa con documenti, a Bagheria i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato Luigi Gebbia, palermitano sessantenne.

L’uomo si era recato, dicono i miliari, presso l’ufficio postale di Bagheria dove aveva tentato di prelevare duemila euro con una carta prepagata collegata ad un conto corrente precedentemente aperto.

La richiesta del malfattore ha insospettito i dipendenti dell’Ufficio Postale che hanno prontamente richiesto l’intervento dei Carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno riscontrato che l’uomo si trovava ancora allo sportello per effettuare l’operazione.

Falsa carta d’identità

Lo stesso, sottoposto ad un’accurata perquisizione, è stato trovato in possesso anche di una carta d’identità contraffatta utilizzata pochi giorni prima per una truffa in danno di una finanziaria per un ammontare di diecimila euro.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il Tribunale di Termini Imerese per il rito direttissimo, a seguito del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto al regime degli arresti domiciliari.