Tenta di rapinare l’orologio a una donna in via Wagner, a Palermo. La polizia ha arrestato Ali Aghaylor, nigeriano di 27 anni. Ieri pomeriggio, intorno alle 17,45, la centrale operativa ha diramato una nota di tentata rapina perpetrata da un cittadino straniero a danno della donna.

E’ intervenuta sul posto una pattuglia di “Falchi” della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, apprendendo dalla vittima, ancora impaurita che, pochi istanti prima, un uomo di cui forniva la descrizione, aveva tentato di rapinarla dell’orologio d’oro che portava al polso e che un amico della vittima, in quel momento poco distante, accortosi di quanto stava accadendo, era riuscito a mettere in fuga il malvivente che, a piedi, scappava verso via Principe di Belmonte.

Fuga durata poco

La fuga dell’uomo è durata solo pochi istanti, in quanto i poliziotti, subito sulle sue tracce, gli hanno precluso le possibili vie di fuga ed hanno perlustrato la zona, riuscendo ad individuarlo e a bloccarlo in via Principe di Belmonte, a poche decine di metri dal luogo della tentata rapina.

L’uomo è stato arrestato, in flagranza, per il reato di tentata rapina. Indagini sono in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile per risalire ad altri episodi di rapina eventualmente riconducibili all’uomo.