Sipario chiuso a Palermo, al circolo del tennis Tc2, per la quarta tappa del Circuito giovanile Fit babolat del Torneo di Macroarea sud.

Sono stati circa 300 i ragazzi di tutte le categorie – dalla under 10 alla under 16, maschile e femminile – arrivati dal 19 maggio al circolo di San Lorenzo.

L’under 16 del Tc2, Gabriele Dolce è arrivato in finale, mentre hanno conquistato la semifinale i giovani Chiara Davì e Manuela Dolce (under 12 femminile), Matteo Romano (under 12 maschile) e

Simone Guercio (under 16 maschile).

“Tutto è andato per il meglio – dice il maestro Fabio Cocco, organizzatore della tappa – abbiamo ricevuto i complimenti per lo svolgimento della manifestazione e siamo molto soddisfatti, anche per il coinvolgimento di ragazzi da tutta Italia. Dal punto di vista tecnico, ottimo è stato il livello di gioco, soprattutto per le categorie under 10 e under 12. I nostri ragazzi – conclude Cocco – come dimostrano i risultati, hanno veramente ben figurato”.

Molto bene anche per il ragazzi del triathlon, che hanno disputato il Campionato regionale di aquathlon a Mondello con ottimi risultati.

Ecco le classifiche

Mini cuccioli: 1° Lorenzo Caruso, 3° Alessandro Lo Casto; Cuccioli femminile: 3° Chiara Catalano; Cuccioli maschile: 2° Giovanni Genovese; Esordienti femminile: 1° Enrica Angilella, seguita da Chiara Pece; Ragazzi femminile: 2° Marta Catalano; podio per la categoria Ragazzi maschile: 1° Vincenzo Consiglio, 2° Salvo Geraci, 3° Giuseppe Ferro; Youth A maschile: 1° Juru Fiorito; Youth A femminile: 1° Sofia Scardino.