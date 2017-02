CATANIA – Viaggiava a bordo di un’auto proveniente da Messina, il 52enne arrestato da militari della Guardia di finanza di Catania, perché sorpreso con oltre un chilo di cocaina. La vendita della droga avrebbe fruttato oltre 70 mila euro.

L’uomo, originario della provincia di Torino, con precedenti per stupefacenti, è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un’Opel “Zafira” al casello di San Gregorio dell’autostrada A18. La droga gli è stata trovata addosso, in un involucro confezionato con cellophane e nastro da imballaggio.