POZZALLO (RG) – Andava in giro con lo stomaco pieno di droga. Un nigeriano di 48 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Pozzallo, perché aveva nello stomaco tre ovuli contenenti 40 grammi di eroina. Adesso dovrà rispondere di detenzione ai fini spaccio di droga.

L’uomo arrivato in paese a bordo di un pulmann, è stato controllato dai carabinieri. Una prima perquisizione aveva dato esito negativo. Subito dopo aver ricevuto i primi riscontri dalla banca data, i militari hanno voluto ricontrollarlo. Il nigeriano, infatti, aveva già scontato quattro anni di carcere: nel 2010 gli avevano trovato nello stomaco 100 ovuli di cocaina, per un peso complessivo di quasi 2 chili.

La presenza nel suo stomaco della droga che, se opportunamente tagliata, avrebbe consentito di ricavare circa 100 dosi, è stata accertata durante una radiografia alla quale è stato sottoposto nell’ospedale di Ragusa. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del processo per direttissima.