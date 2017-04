“Il teatro Massimo è il più grande teatro lirico d’Italia“: è quello che appare scritto sul rotolo di carta assorbente prodotto dalla nota azienda Tenderly. E nessuno potrebbe dimostrare il contrario, dal momento che è il terzo teatro per grandezza architettonica in Europa, secondo solo all’Opéra National di Parigi e alla Staatsoper di Vienna. Eppure c’è qualche problema. L’immagine ritrae il Teatro Politeama di Palermo, tanto caro agli abitanti della città; i palermitani, ovviamente, non si sono risparmiati sui social, definendo questo errore come “poco tollerabile” e invitando l’azienda a cercarne almeno una immagine su Google.

L’ammissione

L’azienda ha ammesso pubblicamente l’errore e, resasi conto della gaffe, starebbe già provvedendo a risolverlo, secondo quanto dichiarato in risposta ad un commentatore.