E’ dedicato alla fotografia, l’arte di “scrivere con la luce”, il quinto appuntamento della Piccola Accademia delle Arti, il ciclo di laboratori per i bambini promosso da Etnapolis per l’estate 2017: un progetto di intrattenimento per le famiglie che, attraverso alcune discipline artistiche di ieri e di oggi, ogni settimana (dal lunedì alla domenica) fino al 6 agosto, terrà impegnati in laboratori pomeridiani gratuiti, dalle 17 alle 20, i bambini dai 5 ai 10 anni in visita a Etnapolis con le loro famiglie. Ogni settimana un tema diverso. L’appuntamento è nell’area eventi al piano terra, al centro della galleria.

Come si usa la macchina fotografica

In tempi di immagini “usa e getta”, di overdose di scatti e autoritratti (selfie), il laboratorio della Piccola Accademia delle Arti aiuterà dal 10 al 16 luglio i bambini a scoprire come usare la macchina fotografica: uno strumento dalle mille risorse che aiuta a esprimere la propria interiorità e contemporaneamente a indagare lo spazio intorno a noi. Un mezzo per dire (raccontare, a volte denunciare) quel che ci succede; ma anche per ascoltare chi vuol dirci qualcosa e non riesce a farlo né con le parole, né con altre forme di comunicazione.

Il calendario tematico della Piccola Accademia delle Arti di Etnapolis prosegue con la scultura (dal 17 al 23 luglio); il teatro (dal 24 al 30 luglio) e infine la pittura (dal 31 luglio al 6 agosto).