TERMINI IMERESE – Telefonia, servizi a pagamento attivati a insaputa dei clienti, anche attraverso software che simulano il “doppio click” sugli smartphone. “Ci continuano ad arrivare storie di utenti che hanno perso decine di euro a causa di abbonamenti non richiesti su cellulare – dice Manlio Arnone presidente dell’Unione dei Consumatori – la modalità è identica: l’utente scopre di stare perdendo soldi sulla ricaricabile e chiama il call center, l’operatore risponde che ci sono abbonamenti attivi, il problema che non sono stati richiesti dall’utente o spesso si attivano inconsapevolmente con pubblicità civetta che fanno da trappola, per i clienti che rimangono vittime di questi abusi, in alcuni casi vere e proprie truffe abbiamo attivato un numero dove poter ottenere informazioni su come disattivarli o ancora se sussistono gli estremi di una responsabilità attribuibile a un provider di servizi o a un gestore telefonico come procedere alla richiesta d’indennizzo, l’importante è reclamare entro sei mesi dopo la fatturazione”.

Per ricevere informazioni o assistenza si può chiamare il numero 091 8439038 oppure inviare un messaggio sul form che si trova nella pagina http://www.unionedeiconsumatori.it.