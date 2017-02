Ale e Franz con il loro nuovo spettacolo “Tanti Lati – Latitanti” approdano al Teatro Comunale di Trecastagni, in provincia di Catania. L’appuntamento è per venerdì 17 febbraio alle ore 21.

Lo spettacolo, promosso in Sicilia da Arts Promotion di Mario Russo che vede in esclusiva regionale la data catanese e il 16 febbraio al Teatro Garibaldi di Enna, è scritto da Alessandro Besentini, Francesco Villa, Antonio De Santis e Alberto Ferrari. Le relazioni umane: ecco il fulcro del nuovo spettacolo teatrale di Ale e Franz. “Tanti Lati – Latitanti” osserva in modo divertente e scanzonato l’intricata autostrada di emozioni e ragionamenti che siamo in grado di costruirci e costruire, mettendo a fuoco ciò che di comico e folle c’è nell’essere umano.

La soluzione? Ridere insieme delle manie, ossessioni e ingenuità che inevitabilmente sono presenti in ognuno di noi. “Lati tanti – Tanti lati della vita e degli uomini. A conoscerli tutti come sarebbe più semplice poi capirsi. Ogni incontro nasce da una coppia. Ogni dialogo nasce da un incontro. Ad ogni azione verbale e non, corrisponde una risposta…quella dell’altro.

E’ così che si esplora il mondo delle relazioni a cui Ale e Franz, come coppia, da sempre si ispirano. L’inesauribile materiale umano è sempre il punto di partenza da cui tutto nasce. Di tutto può parlare l’uomo. Tutto può smontare e rimontare il ragionamento umano. Poi…il sottolineare le cose in base alle diverse angolazioni in cui ogni persona le osserva, diventa il segreto per ridere di noi stessi. Lati tanti e tanti uomini in scena. Uomini scaltri, uomini dubbiosi, uomini saggi, uomini risolti, uomini strani. Tutti uomini, però! Uomini che ci faranno ridere con la loro unicità e umanità. Lati tanti – Tanti lati in cui riconoscersi e fingere di non vedere che siamo proprio noi questi uomini. Noi con i nostri modi di vivere, di pensare, i nostri tic e le nostre ingenuità e virtù, le nostre forze e la nostra inesauribile e unica follia. Un vedersi allo specchio, un cercarsi e riconoscersi tra la folla e ridere (tanto) di gusto insieme”.

Prevendite aperte su www.tickettando.it e www.ticketone.it . Posti numerati: Platea € 25,00 – Galleria € 20,00. Infoline generale 342 64 69 617.