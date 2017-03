“Per i giovani non ci vuole un capitale”, con questo slogan il Teatro Biondo di Palermo, in sintonia con le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per “Palermo Capitale Italiana dei Giovani 2017”, lancia una campagna promozionale a favore degli under 25.

Fino alla fine della stagione in corso, i giovani potranno assistere agli spettacoli in programma al Biondo, sia in Sala Grande sia in Sala Strehler, usufruendo di un biglietto unico di 5 euro.

La promozione non prevede la prevendita, i biglietti possono essere acquistati poco prima dello spettacolo per tutte le tipologie di posti disponibili dal secondo settore.

L’iniziativa si aggiunge a quanto già il Teatro Biondo ha previsto per la promozione della cultura tra i giovani: biglietti scontati del 50% per gli studenti, visite guidate, attività nelle scuole, bandi per giovani artisti e corsi per attori della “Scuola dei mestieri dello spettacolo”.

«I ventenni di oggi sono la classe dirigente di domani, e una classe dirigente non può essere incolta – afferma il direttore del Biondo Roberto Alajmo – Il nostro dovere è cercare di renderli consapevoli del loro ruolo. Questa iniziativa vuole essere un piccolo contributo verso questa consapevolezza».