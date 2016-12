Teatro Biondo, Orlando: “Il Comune investe risorse, la Regione faccia lo stesso”

“L’amministrazione comunale ha seguito e segue con attenzione la messa in sicurezza e lo sviluppo del Teatro Biondo messo in atto dal cda e che con la direzione di Roberto Alajmo ha raggiunto positivi risultati qualitativi e quantitativi nel rapporto con il territorio, nella necessaria e ulteriore fidelizzazione degli spettatori e con un purtroppo non rinviabile risanamento finanziario.