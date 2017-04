Dopo la finale di Coppa Sicilia raggiunta la settimana scorsa, la formazione femminile del Team Volley Messina si rituffa nel campionato ed alla palestra Juvara, batte in tre set la Giavì Pedara, offrendo davanti al proprio pubblico una nuova prestazione di spessore. Una vittoria fondamentale per consolidare la seconda posizione nella generale, respingere gli assalti delle rivali e proiettarsi nelle migliori condizioni possibili all’ultimo turno della regular season, sabato 29 aprile contro il Messina Volley.

La sfida

La volontà di raggiungere ad ogni costo il risultato è evidente nell’atteggiamento con cui le ragazze allenate da Flavio Ferrara approcciano la sfida. Di fronte ad un avversario ostico e quadrato, infatti, le atlete peloritane non indietreggiano di un centimetro ma, piuttosto, rispondono colpo su colpo e nel finale del primo parziale trovano l’allungo decisivo. Tornate sul taraflex, le ospiti tentano la fuga ma sono presto rimontane dalla compagine di casa, lesta nel reagire e rintuzzare il gap. Riequilibrata la situazione, a fare la differenza sarà ancora l’ostinata determinazione con cui le locali si prodigheranno per il conseguimento dell’obiettivo. Un livello di concentrazione che non tende a diminuire, la grande grinta e la qualità nel gioco espresso, si riveleranno costanti perpetue anche nell’ultima frazione, conducendo il Team Volley al meritato successo.

I traguardi

Una partita divertente che ha acceso l’entusiasmo dei sostenitori accorsi sulle tribune, come conferma nel dopo gara il tecnico Ferrara: “Sono contento di aver visto finalmente un palazzetto così caldo. Lo meritano le ragazze e la società per il percorso di cui si stanno rendendo protagoniste. Oggi si sono viste due ottime formazioni, ben disposte in campo che hanno dato vita ad un spettacolo importante. Il raggiungimento di un traguardo prestigioso come la finale di Coppa ci ha caricato ed ha aiutato l’intero ambiente ad arrivare con il giusto atteggiamento alla parte decisiva della stagione”.