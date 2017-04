Esaminare la viabilità all’interno dell’aeroporto di Catania e conoscere le problematiche inerenti all’area dedicata ai tassisti. Questi i temi trattati dalla commissione comunale alla mobilità con rappresentanti e associazioni di categoria.

«Fontanarossa- afferma il presidente della commissione Carmelo Sofia- è una struttura di fondamentale importanza non solo per Catania ma per gran parte delle provincie siciliane. Qui molte compagnie aree internazionali hanno deciso di investire. Ecco perché bisogna lavorare tutti insieme per dotare l’impianto di servizi adatti ad accogliere un flusso di passeggeri e utenti in constante aumento».

L’incontro con alcuni rappresentanti dei tassisti in sala giunta di Palazzo degli Elefanti è servito a gettare le basi per la seduta itinerante, prevista per mercoledì, in cui si valuteranno sul posto modalità e tempistiche di intervento.

«Ci sono circa 50 tassisti che non sono concentrati in un solo punto nell’area aeroportuale ma sono dislocati in varie zone all’interno della struttura- dice il consigliere comunale Francesco Saglimbene-. Questi lavoratori ci hanno ribadito la necessità di avere una collocazione specifica dentro l’aeroporto in modo definitivo».

«Manca il “serbatoio di accumulo”- fa eco Vincenzo Parisi, presidente della commissione al Bilancio – ovvero, in termini calcistici, serve una specie di “panchina” dove possa subentrare immediatamente un nuovo taxi dopo che il primo della fila si è partito con il cliente per raggiungere Catania. Naturalmente quello del serbatoio è solo una parte di un problema più ampio- continua Parisi- che andrà affrontato sul posto e con tutti i soggetti interessati».