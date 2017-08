Pronta al via Tavula cunzata veg, percorso enogastronomico alla scoperta di una cucina emergente e in continua crescita.

Settima edizione

L’edizione di quest’anno, la settima, è tutta orientata al mondo vegano e vegetariano, in linea con le nuove tendenze di consumo. L’iniziativa è in programma l’11 agosto alle 20,30 alla Masseria Carminello di via Carminello 21, a Valverde (Ct), organizzata in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Scelta Vegetariana.

La riscoperta dei sapori perduti

Protagonista della serata sarà la presidente dell’associazione, Giorgia Greco, specializzata in cucina vegetariana e vegana e da anni docente e pioniera dei primi corsi Veg sul territorio etneo. La serata ha come obiettivo la riscoperta di perduti sapori e di antichi odori, tra tradizione e cultura attraverso assaggi e degustazioni che raccontino il mondo veg e ne risaltino motivazioni e storia. Sarà dunque un viaggio attraverso l’emozione del gusto per riscoprire la tradizione siciliana.

Benessere e qualità

“Oggi l’alimentazione è ragionata e ben ponderata dai consumatori che scelgono salute, benessere e qualità – spiegano gli organizzatori Antonio Rosano e Giovanni Samperi – A riprova del fatto che la cucina veg non sia più solo una scelta di nicchia è stata istituita la giornata mondiale del vegetarianesimo”.

“L’Italia – proseguono gli organizzatori – conta una percentuale del 10% circa di persone che praticano concretamente questa scelta e risulta essere al quarto posto tra i paesi più vegetariani del mondo. Il sigillo lo ha dato anche il Ministero della Salute che ha sottolineato quanto l’alimentazione vegana e vegetariana faccia bene alla salute. Vogliamo dunque con questa manifestazione raccontare il mondo vegano e vegetariano affidando la serata a chi lo conosce bene e lo promuove giorno dopo giorno”.