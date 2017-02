Prenderà il via Martedì 7 febbraio ad Agrigento con il seminario sul tema Valorizzare le eccellenze del Made in Italy sui Mercati Internazionali, “ A taste of southern Italy”, workshop organizzato dall’Ice in partnership con la Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale delle Attività produttive retto da Mariella Lo Bello. Ci saranno circa 30 buyer esteri che incontreranno le aziende siciliane che hanno manifestato l’interesse a partecipare, sulla base dell’avviso emanato dall’ Ice.



Sarà una settimana ricca di appuntamenti, che, come detto, partirà dall’ incontro ospitato, su proposta del commissario Brandara, presso la Sala D’agostino dell’ Irsap di Agrigento, al quale porterà il saluto della Regione Siciliana il Vice Presidente Mariella Lo Bello e lo stesso Commissario On. Brandara.



Nel corso dell’iniziativa si parlerà della valorizzazione delle certificazioni di qualità e italian sounding, oltre che delle attività dell’ICE a sostegno dell’ internazionalizzazione delle imprese italiane e dei suoi servizi all’estero che saranno anche approfonditi con dei focus sui mercati di Russia, Inghilterra e Croazia, presentati dagli analisti di mercato degli Uffici della Rete Estera ICE.

Il seminario verrà moderato e coordinato da Marcello Gentile dell’ ICE Agenzia di Roma, Ufficio Agroalimentare e Vini e vedrà la partecipazione anche del Dirigente della Regione Maria Cristina Stimolo.

Le attività proseguiranno mercoledì 8 febbraio con gli incontri b2b che si terranno presso l’Hotel della Valle di Agrigento, con 2 sessioni di incontri e degustazioni fra 70 aziende agroalimentari italiane e 30 operatori economici internazionali provenienti da Croazia, Serbia, Ungheria, Polonia, Romania,Russia, Kazakistan, Albania, Germania, Inghilterra, e Slovenia. Giovedì 9 febbraio sarà la giornata dedicata alle visite aziendali, con 2 tour settoriali food e wine, che toccheranno alcune aziende della provincia di Agrigento. Il 10 Febbraio sarà la giornata del check out.“Ho subito accolto con piacere la possibilità di una partnership con l’ Ice,afferma Mariella Lo Bello, a cui ho proposto di inserire Agrigento, tra le tappe del roadshow. E insieme al Commissario Irsap Sicilia On. Mariagrazia Brandara, abbiamo messo a disposizione la sala conferenze dell’ Irsap ,istituto che in Sicilia rappresenta la sede per antonomasia delle aziende e dei produttori di eccellenza. Agrigento, ospiterà questo grande evento, che promuoverà il nostro territorio e l’impresa siciliana. Un grande orgoglio per la Regione Sicilia e un ringraziamento all’Ice che ha mostrato una lungimirante disponibilità a recepire la proposta e con cui vogliamo intensificare la collaborazione, avendo in comune quell’ ambizioso progetto di internazionalizzazione e promozione dei nostri operatori commerciali.”