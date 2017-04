Confcommercio Caltanissetta e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno raggiunto un’intesa quadro sulla detassazione in favore delle aziende della provincia di Caltanissetta, che prevede premi di produttività per i lavoratori del terziario.

Si tratta di un importante vantaggio fiscale per i lavoratori delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, soprattutto per gli effetti che possono derivare dagli accordi sulla detassazione dei premi di produttività siglati per il territorio nisseno.

L’accordo

L’intesa raggiunta concede la possibilità alle aziende aderenti a Confcommercio – che applicano integralmente il contratto del terziario (distribuzione e servizi) – di erogare ai propri dipendenti, con un reddito annuo non superiore ai 50.000 euro, premi di produttività, applicando un’aliquota agevolata che riduce il cuneo fiscale. Si tratta di un risparmio significativo: l’aliquota applicata sui premi di produttività passa dal 27% medio al 10% comprensivo delle varie addizionali fiscali.

Detassazione

La detassazione dei premi di produttività, convertibile anche in servizi di welfare completamente detassati, è un importante passo in avanti della fiscalità a beneficio di imprese e lavoratori. Questo accordo dimostra ancora una volta l’utilità dei corpi intermedi, come le organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio, che costituiscono un valido strumento di dialogo tra Stato e imprese.