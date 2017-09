Taormina – Situato nel cuore di Taormina, con vista sul mare cristallino, Belmond Grand Hotel Timeo affascina i suoi ospiti sin dalla sua apertura nel 1873. Generazioni di personaggi illustri si sono incontrate sulla Terrazza Letteraria, dove oggi è possibile godere di un’affascinante vista sull’Etna e della raffinata cucina dell’Executive Chef Roberto Toro. I suoi piatti si ispirano alla tradizione siciliana e la reinterpretano in chiave creativa, dando vita così ad un’esperienza culinaria davvero unica.

‘Les Etoiles de la Gastronomie’

Questo autunno, nell’ambito de ‘Les Etoiles de la Gastronomie’, una serie di iniziative dedicate all’alta ristorazione che riunisce importanti personaggi del mondo enogastronomico italiano, e in collaborazione con la maison di champagne Steinbrück, Belmond Grand Hotel Timeo accompagna i suoi ospiti in un viaggio del gusto con una serie di cene d’autore da non perdere. Roberto Toro aprirà le porte della sua cucina a sei degli chef stellati più rinomati ed innovativi del nostro Paese per creare degli speciali menu degustazione a quattro mani con abbinamento di champagne Steinbrück.

Sei appuntamenti stellati

I sei appuntamenti rappresentano un momento di incontro tra gusti ed esperienze diverse, nonché di confronto generazionale tra chef, con un unico filo conduttore: la scoperta dei sapori e delle tradizioni territoriali del bel Paese. In questa kermesse culinaria unica, infatti, Roberto accoglierà degli ospiti d’eccezione: Luigi Taglienti, una stella Michelin al Lume di Milano, Vincenzo Candiano, due stelle Michelin alla Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla, Enrico Bartolini, due stelle Michelin al Mudec di Milano, Pino Cuttaia, due stelle Michelin a La Madia di Licata, Davide Scabin, una stella Michelin al Combal Zero di Rivoli, e Claudio Sadler, due stelle Michelin al Sadler di Milano.