L’appuntamento è per il prossimo 12 luglio presso il ristorante “Al Duomo”, a Taormina, con un menu che racconta la Sicilia oltre gli stereotipi.

I migliori giovani chef dell’Isola

È una dedica all’isola, oltre che un riconoscimento verso le energie che la percorrono e che la rendono viva e vitale: sarà a Taormina il prossimo 12 luglio il primo appuntamento con le cene degli “Chef con la Coppola”, il gruppo-vivaio dei migliori giovani chef dell’isola che si riconoscono attorno all’idea di tradizione enogastronomica e che, allo stesso tempo, lavorano per contribuire a rinnovarla a tavola con linguaggi nuovi e creativi.

La prima tappa ospiterà, oltre a Gianluca Lizzio, chef del ristorante “Al Duomo”, i colleghi Simone Strano (Palazzo Montemartini, Roma), Peppe Torrisi (Talè, Piedimonte Etneo) e Giovanni Grasso (La Plage Resort, Taormina) con il tema “Ospitalità siciliana”.

Menù di tradizione siciliana

Il menu ruota attorno alla tradizione siciliana, da cui gli stessi “Chef con la Coppola” traggono continua ispirazione per ripensarne combinazioni e texture: dalla panzanella siciliana, che recupera i peperoni in una maionese che accompagna la ventresca di tonno, all’abbraccio morbido tra calamari e tenerumi nei ravioli “30 tuorli”, per arrivare all’arancina di triglia ripiena di crostacei, che esalta la sua fragranza con i capperi di Salina.

La zuppetta di fragoline di Maletto, accompagnata da altre due eccellenze ortofrutticole della Sicilia – il pistacchio di Bronte nel croccante e il limone candito- chiuderanno una passeggiata tra i profumi e le suggestioni della Sicilia: quella che è stata e quella che sarà.

Quello del 12 luglio è solo il primo di una serie di appuntamenti itineranti che gli “Chef con la Coppola” presenteranno in altre location, sia in Sicilia che oltre lo stretto.