TAORMINA – Sabato 24 giugno, alle ore 20:30, nel Teatro Antico di Taormina, si svolgerà l’inaugurazione di TAOBUK Festival 2017, il Festival internazionale del libro che si terrà dal 24 al 28 giugno e che quest’anno avrà come tema “Padri & Figli”.

La consegna dei Taobuk Awards

La serata, condotta da Antonella Ferrara e dal giornalista del Tg1-RAI Alessio Zucchini, prevede la cerimonia di consegna dei Taobuk Awards, quest’anno assegnati agli scrittori Abraham Yehoshua e Domenico Starnone (Taobuk Award for Literary Excellence), al magistrato e saggista Nicola Gratteri (Taobuk Award all’impegno civile), al regista Gianni Amelio (Taobuk Award per il film “La tenerezza”), e agli attori Luigi Lo Cascio (Premio Una vita per l’Arte) e Christian De Sica (Premio come protagonista del film “Fräulein”).

La serata si concluderà con il concerto di Noa, accompagnata dall’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal Maestro Domenico Sanfilippo.

La settima edizione

La settima edizione del Festival Internazionale del libro Taobuk, ideato e diretto da Antonella Ferrara, pone al centro la letteratura, in dialogo con il cinema, la musica, il teatro, le arti visive, il grande giornalismo, l’enogastronomia.

Anche quest’anno a Taobuk ci saranno scrittori, giornalisti, filosofi, artisti, esponenti della società civile e politica, sia italiani sia internazionali, che parteciperanno a incontri, tavole rotonde, momenti musicali e di spettacolo, reading, mostre di arte e fotografia, botteghe del gusto, itinerari turistici, proiezioni di film, corsi di scrittura.

Padri e figli

Il tema di questa edizione è “Padri & Figli”. Cosa abbiamo ricevuto in eredità e cosa vogliamo rendere alle generazioni future, in quel delicatissimo passaggio del testimone che si chiama civiltà? ’Chi sono’ ergo ‘da dove vengo’? Sono solo alcune delle domande attorno a cui ruoterà il tema della prossima settima edizione di Taobuk, che affronterà la questione della trasmissione di saperi e identità, laddove la figura del padre è intrinsecamente correlata a quella del maestro.