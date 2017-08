Dopo l’esordio dello scorso marzo con l’EP “12 Bars Blues Revolution”, i 12BBR non si sono più fermati un attimo, avviando un’intensa stagione di concerti che avrà il suo coronamento il prossimo 11 agosto con l’esibizione sul LightStage del Sziget festival di Budapest.

La finale al Sziget & Home Sound Fest li fa volare a Budapest

La band si è guadagnata un posto sul palco di uno dei festival musicali più importanti d’Europa facendosi notare e apprezzare dagli organizzatori di Sziget & Home Sound Fest – il contest di Sziget Italia per band emergenti al quale ha partecipato, classificandosi tra i finalisti, lo scorso marzo – che a sorpresa li hanno voluti al festival.

Nel frattempo, tra un concerto e l’altro, i 12BBR hanno anche vinto un contest indetto da Zanne Festival lo scorso mese, venendo selezionati tra centinaia di band per incidere una cover di H Grimace, “Royal Hush”, che farà parte della compilation in tiratura limitata “La Femme Noir: a Tribute Compilation to Zanne 2017”.

Il Beat Full festival a Palermo

Settembre sarà poi il momento del Beat Full festival, che li vedrà esibirsi nella loro Palermo accanto a band del calibro di Zen Circus, Sud Sound System, Omosumo, Ghali. E alla frenetica attività live, i 12BBR affiancano quella in studio con nuovi progetti e novità che verranno annunciate nelle prossime settimane.

12BBR è il nome della giovane band siciliana che lo scorso settembre ha vinto il premio critica alla 28esima edizione di “Rock Targato Italia”. Il loro album d’esordio “12 bars blues revolution”, uscito nel marzo 2017, è stato anticipato dal singolo “How does it end?”