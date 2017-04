“L’aver visto respingere, ieri in Aula, il nostro emendamento che avrebbe incrementato di 466.000 euro il capitolo che riconosce sussidi e contributi alle scuole paritarie per l’infanzia ci lascia l’amaro in bocca”.

Lo afferma il capogruppo Ncd-AP, Nino D’Asero, che specifica: “il provvedimento proposto dal collega Vinciullo, presidente della commissione Bilancio, e da tutti noi fatto proprio sarebbe stato un naturale riconoscimento del servizio reso alla comunità da queste strutture di sicuro valore poiché le avrebbe aiutate ulteriormente nell’amministrazione del proprio mantenimento”.