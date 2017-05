“Sur le pas de ta porte”, il secondo spettacolo fuori concorso del festival Presente Futuro 2017, debutterà in prima nazionale mercoledì 24 maggio alle ore 21.15 al Teatro Libero. Lo spettacolo di danza contemporanea della Compagnia francotunisina Selim Ben Safia vedrà in scena Alice Kinh e Théo-Mogan Gidon e i musicisti Zied Zouari Imed Alibi e Khalil Hentati, coreografia e messa in scena di Selim Ben Safia.

Il coraggio di fuggire e di restare

«Al centro c’è il tema del coraggio, il coraggio di fuggire e di restare» spiega il coreografo e regista Selim Ben Safia. «Ho deciso di lavorare – prosegue – ad un percorso coreografico che partisse dal corpo dei due interpreti e dallo spazio sonoro creato live dai musicisti. Un progetto che ha inizio nel buio, e che a partire da una musica vibrante prende forza, lasciando che i due corpi, dapprima lenti nell’ ombra, poi pesanti e leggeri, che cadono e si rialzano, danno forza e vita a personaggi, costruendo a loro volta, un discorso musicale che sfrutta il loro corpo come strumento percussivo di scrittura». Osserveremo un padre di famiglia che ha perduto tutto, un adolescente che guarda al suo incerto avvenire, un poliziotto combattuto tra volontà e necessità, un religioso che vede il suo credo insultato. Un progetto che parte dal concetto di casa, come il mondo dove viviamo senza frontiere, senza religioni, senza razze.

Underground Skills

Selim Ben Safia, dopo il diploma ottenuto al Centro Mediterraneo di danza contemporanea nel 2007 e dopo una lunga e fruttuosa collaborazione con Imed Jemaa, nel 2010 presenta la sua prima creazione coreografica “Smurfeddin”, che gira da Tunisi al Brasile, passando per Mali e la Francia. Nello stesso anno il coreografo si stabilisce a Monpellier dove fonda la propria compagnia di danza contemporanea “Underground Skills”. Con le sue creazioni “Je ne me recconais plus”, “Femme”, “A Jour”, “Impasse” e “Tohu-B”, prende parte a diversi festival internazionali.