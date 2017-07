Successi delle Fiamme oro della polizia di Palermo al “Palalberti” di Barcellona Pozzo di Gotto per la prima edizione della “Summer Cup” del taekwondo olimpico, dove si sono sfidati atleti di diversa taglia e stazza, accomunati dalla passione per l’arte marziale coreana.

Considerevoli sono state le prestazioni degli atleti della Sezione Giovanile del Gruppo Sportivo “Fiamme Oro” della Polizia di Stato di Palermo, presentatosi in gara con 11 atleti e vincitore di ben 10 medaglie:

Oro per Martina Ladduca, Maria Buccheri, Simone De Martino, Andrea Sorce, Maria Buccheri, Aurora Romano;

Argento per Marco Maniaci, Lucia Roscioli, Gabrielle Guccione; bronzo per Davide Miceli e 5 posto per Matteo Nocera.

La squadra della Polizia di Stato allenata dall’assistente Capo Antonino Cutugno si è piazzata al terzo posto nella classifica generale, sfiorando per un soffio il gradino più alto.

La Sezione Giovanile, dopo un anno ricco di risultati e soddisfazioni ottenute in ambito sociale, prima della pausa estiva, ha visto arrivare la convocazione Federale all’ Entry Stage nazionale dell’atleta Alessandro Cristofalo, Vice Campione Italiano Cat. -53Kg, che si terrà presso il centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma i prossimi 8 e 9 luglio.