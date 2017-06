Sono i campus estivi dei Giovani per un Mondo Unito e si svolgeranno dal 25 luglio al 3 agosto nella Capitale e dal 30 luglio al 7 agosto 2017 a Siracusa.

In sinergia con associazioni e realtà locali presenti sul territorio, per 10 giorni giovani da Nord a Sud della penisola metteranno a disposizione tempo e competenze per la formazione dei ragazzi e comunità. Cultura del dialogo, legalità, no all’azzardo, accoglienza, economia disarmata, al centro delle attività di formazione e dei workshop.

L’impegno nelle periferie

“L’impegno continua nelle periferie” è il titolo della quinta edizione dei campus estivi dei Giovani per un Mondo Unito del Movimento dei Focolari tra i 18 e i 30 anni. “Vogliamo guardare in faccia le ferite aperte delle nostre società e spenderci per gli chi vive nel disagio” – spiegano gli organizzatori. “Vogliamo raccogliere il messaggio di Papa Francesco: “stare nel conflitto senza scansarlo e portare gratuità dove non c’è speranza: sono le due chiavi per trasformare il deserto in foresta”.

Due appuntamento, uno a Roma, l’altro a Siracusa

Dopo l’esperienza del Cantiere Legalità di Caserta nel 2013 e del Siracusa Summer Campus dal 2014 al 2016, quest’anno il campus si sdoppia: un primo appuntamento si terrà a Roma dal 25 luglio al 3 agosto; un secondo a Siracusa, dal 30 luglio al 7 agosto 2017.

“Il Summer Campus – afferma Luca Natalucci di Roma – è un’esperienza unica: decine di giovani da tutta Italia si sporcano le mani per gli altri. Ti accorgi che quanto hai ricevuto è infinitamente più grande rispetto a quello che hai dato”.

Promuovere i valori dell’accoglienza attraverso il gioco

Il Roma Summer Campus verrà ospitato presso il Campo dei Miracoli del Calcio Sociale nel quartiere Corviale, una realtà che attraverso il gioco del calcio promuove i valori dell’accoglienza, del rispetto della diversità e della corretta crescita della persona.

Le mattinate vedranno gruppi di giovani in attività di animazione con 50 minori migranti ospiti presso il centro “La città dei ragazzi”, in iniziative di supporto all’associazione “Sempre Persona” impegnata nel sostegno alle famiglie dei detenuti e in attività di riqualificazione nel quartiere Corviale.

Formazione e dialogo si alterneranno nei pomeriggi con momenti di approfondimento e dibattito con esperti su temi scottanti e cruciali come le diseguaglianze, l’ambiente, la legalità, l’azzardo, l’economia disarmata, la pace.

Laboratori, giochi e attività sportive

Il Siracusa Summer Campus è alla sua quarta edizione e si svolgerà presso la parrocchia di San Corrado nel quartiere Grottasanta. Vedrà la collaborazione tra i giovani per un mondo unito di varie regioni italiane e i giovani della comunità ospitante aderenti alla Gi.Fra – Gioventù Francescana. Laboratori, giochi e attività sportive per i bambini del quartiere si alterneranno ad incontri di formazione per gli animatori. In quei giorni, si terrà la proiezione del documentario realizzato durante il campus 2016 dal titolo “Siracusa, terra di bellezza e contraddizioni” firmato dalla giovane regista Clara Anicito, tra gli organizzatori del campus. “Il documentario – spiega Clara – racconta i due volti della città: la bellezza artistica e culturale di Ortigia, ma anche i problemi ed il degrado delle periferie. Prova a dare uno stimolo, un input positivo per migliorare le nostre città e per essere ciascuno di noi protagonisti del cambiamento”.

A fare da trait d’union tra i vari momenti sarà l’equipe della comunicazione che si occuperà di raccogliere scatti e testimonianze durante i giorni dei Campus, cimentandosi in uno “storytelling delle periferie” dando voce a quella parte di società che soffre spesso il silenzio da parte di media e istituzioni e riaccendere i riflettori sull’operato di quanti s’impegnano ogni giorno in queste realtà.