Il “caravaggismo” nell’ambito artistico siciliano e napoletano è il filo conduttore della mostra “Suggestioni caravaggesche”, una selezione di dipinti (alcuni dei quail inediti), custoditi nei depositi della Pinacoteca Regionale di Palazzo Abatellis e che da maggio a settembre potranno essere ammirati nelle sale del Museo palermitano.

La conferenza stampa di presentazione è in programma giovedì 20 aprile, alle 10,30, a Palazzo Abatellis, in via Alloro 4, a Palermo. Saranno presenti il Direttore del Museo, Sergio Aguglia, la coordinatrice scientifica Evelina De Castro, il curatore della mostra Giacomo Fanale, la presidente della “Settimana delle Culture”, Gabriella Renier Filippone, e il presidente dell’associazione IDEAHub Gianfranco Badami.

La mostra, realizzata nell’ambito della “Settimana delle culture” da un’idea di Gabriella Renier Filippone e curata da Giacomo Fanale, è promossa dall’associazione IDEAHub, dal Rotary Club Palermo Est, dal Rotary Club Palermo Ovest e dall’associazione Volo. Il coordinamento generale è del Direttore Sergio Aguglia; il coordinamento e la cura scientifica sono di Evelina De Castro.