E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto di “Rilievi batimetrici e topografici e studio idraulico marittimo” lungo la Costa Sud, nei pressi di via Messina Marine, e all’Addaura, nei pressi di via Cristoforo Colombo. L’onorario posto a base d’asta è di euro 39.046,40 comprensivi delle spese e oneri accessori, escluse IVA e CNPAIA.

