Due milioni e mezzo per gli abbonamenti degli studenti pendolari fuori sede. Torna dopo anni di black out il fondo a disposizione dei Comuni per il quale da anni il M5S all’Ars si batte e la cui sospensione aveva provocato tanti disagi ai familiari di studenti della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori.

“È un ottimo risultato – afferma il deputato Giancarlo Cancelleri – finalmente i Comuni hanno la possiblità di dare una risposte a tante famiglie con un fondo ad hoc, che grazie a noi è stato portato a 2,5 milioni di euro”.