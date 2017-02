PALERMO – Una cinquantina di studenti universitari delle facoltà di scienze politiche, ingegneria ed economia, ha occupato gli uffici del Rettorato dell’Università di Palermo, in Piazza Marina, consegnando al rettore una petizione di 2000 studenti iscritti all’Ateneo Palermitano che difendono l’esistenza della Biblioteca Autogestita “Labaut” all’interno del Viale delle Scienze, occupata per sottrarre lo spazio all’incuria e all’abbandono e per farne un’aula studio e una biblioteca.

L’esistenza della biblioteca autogestita è messa in discussione, secondo gli studenti, da una delibera del rettore in cui si riconosce la possibilità di gestire spazi dell’Università e di richiedere lo svolgimento di iniziative extracurriculari soltanto ad associazioni studentesche giuridicamente costituite.